Scripts

Positions Résumé Info par paires - script pour MetaTrader 5

Sergey Porphiryev | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
30
Note:
(2)
Publié:
Télécharger au format ZIP
Le script agrège les profits totaux et les swaps pour chaque paire, ce qui est pratique pour les comptes de couverture et les stratégies où plusieurs entrées sont effectuées en fonction des signaux.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48663

