Cet indicateur construit un canal de prix dynamique en utilisant le lissage gaussien pour déterminer les lignes de support et de résistance. Il calcule les valeurs hautes et basses lissées pour une période donnée, trouve leurs extrema et affiche trois lignes : la résistance supérieure (maximum de la valeur haute lissée), le support inférieur (minimum de la valeur basse lissée) et la ligne médiane entre les deux, formant ainsi un canal de négociation adaptatif.

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur LeManSignal.