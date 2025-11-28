이 인디케이터는 가우시안 스무딩을 사용하여 지지선과 저항선을 결정하는 동적 가격 채널을 구축합니다. 주어진 기간 동안 평활화된 고점과 저점 값을 계산하고 극값을 찾아서 상한 저항선(평활화된 고점의 최대), 하한 지지선(평활화된 저점의 최소), 그 사이의 중간선 등 세 개의 선을 표시하여 적응형 거래 채널을 형성합니다.

MQL5 마법사용 거래 신호 모듈. 포지션 개설 신호는 LeManSignal 인디케이터의 컬러 점이 나타나는 것입니다.