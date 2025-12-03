CodeBaseSections
Bibliothèque

Class For Working With Databases In A Simplified Manner - bibliothèque pour MetaTrader 5

Publié:
Ayant souhaité travailler avec la base de données SQLite dans le but de stocker mes statistiques générées à partir de simulations, j'ai remarqué très tôt qu'il semblait très difficile et long de travailler avec les fonctions intégrées à la base de données. J'ai donc décidé de créer une classe et des fonctions simplifiées pour faciliter mon travail.

Pour utiliser la classe, un développeur doit simplement inclure le fichier dans le code, appeler l'objet databases.xxxxfunction_name().

Cette classe m'a très bien servi pour extraire et sauvegarder des milliers de points de données.

Je vous remercie.


    Traduit de l'anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48362

