Librerie

Class For Working With Databases In A Simplified Manner - libreria per MetaTrader 5

Pfunzo Nefal
Avendo voluto lavorare con il database SQLite per archiviare le statistiche generate dalle simulazioni, ho notato subito che lavorare con le funzioni integrate nel database sembra molto impegnativo e richiede molto tempo. Ho quindi deciso di creare una classe e delle funzioni semplificate per facilitare il mio lavoro.

Per utilizzare la classe, lo sviluppatore deve semplicemente includere il file nel codice e chiamare l'oggetto databases.xxxxfunction_name().

Mi è servita molto bene per estrarre e salvare migliaia di dati.

Grazie.


    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48362

