Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Class For Working With Databases In A Simplified Manner - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Avendo voluto lavorare con il database SQLite per archiviare le statistiche generate dalle simulazioni, ho notato subito che lavorare con le funzioni integrate nel database sembra molto impegnativo e richiede molto tempo. Ho quindi deciso di creare una classe e delle funzioni semplificate per facilitare il mio lavoro.
Per utilizzare la classe, lo sviluppatore deve semplicemente includere il file nel codice e chiamare l'oggetto databases.xxxxfunction_name().
Mi è servita molto bene per estrarre e salvare migliaia di dati.
Grazie.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48362
Lavorare con i dati della tastieraPrezzo sul canale di Bollinger
L'indicatore disegna le bande di Bolinger relative alla media mobile e alla proiezione delle barre di prezzo in una finestra separata.
Abilita la "Descrizione degli oggetti del grafico" per i non programmatori. Per qualsiasi finestra di grafico aperta.Percentage of Trend
Questo indicatore viene utilizzato per calcolare il trend.