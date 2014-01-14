Participe de nossa página de fãs
DailyPivotPoints_Full - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado. A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da menor tendência do dia atual.
Esta variante do indicador DailyPivot Pontos pode ser construído por qualquer barra de um gráfico e obtém um quadro completo do comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra do histórico. Provavelmente a melhor maneira de usar o indicador é analisar uma estratégia trabalhando offline.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.12.2005.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/473
O indicador mostra pontos de entrada no mercado através de pontos coloridos. A localização dos Sinais tipo pontos podem indicar os níveis para definir um Stop Loss de proteção ou uma nova posição tipo Trailing Stop (Stop móvel).Trend power and direction indicator
Este indicador colore as velas dependendo da força e direção da tendência.
O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado.Índice de Variação
O Índice de Variação mostra se uma tendência ou um movimento lateral está prevalecendo na série cronológica ou no comportamento aleatório.