DailyPivotPoints_Full

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado. A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da menor tendência do dia atual.

Esta variante do indicador DailyPivot Pontos pode ser construído por qualquer barra de um gráfico e obtém um quadro completo do comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra do histórico. Provavelmente a melhor maneira de usar o indicador é analisar uma estratégia trabalhando offline.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.12.2005.



