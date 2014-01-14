O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado.

A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da menor tendência do dia atual.

Ponto de Pivô (PP) é o ponto de equilíbrio - onde o nível do preço é atraído ao longo do dia. São três valores para o dia anterior: máxima, mínima e o fechamento do preço, então 13 níveis para usar em timeframe menores no gráfico são calculados: ponto de equilíbrio, 6 níveis de resistência e 6 níveis de suporte. Este níveis são chamados de pontos de verificação.



Os pontos de verificação proporcionam a possibilidade de facilmente determinar a direção da menor tendência. Três valores são mais importantes - os níveis de ponto de equilíbrio, Resistência1 (RES1.0) e Suporte1 (SUP1.0). As pausas no movimento, ou mesmo um recuo, são freqüentemente vistos durante o movimento do preço entre esses valores.

Assim, a pontuação do indicador DailyPivot :

prevê o intervalo de variação dos preços ;

demonstra as possíveis paradas dos preços;

demonstra os possíveis pontos de mudança a direção do movimento dos preços.

Se o mercado no dia atual abre acima do ponto de equilíbrio, então é o sinal para a abertura de posições compradas. Se o mercado se abre abaixo do ponto de equilíbrio, então o dia atual é favorável para a abertura de posições vendidas.

O método de verificação dos pontos consiste no monitoramento da possibilidade de reversão e ruptura do preço quando colide com o nível de resistência RES1.0 ou com o nível de apoio SUP1.0. No momento em que o preço atinge os os níveis RES2.0 e RES3.0 ou SUP2.0 e SUP3.0, como regra, o mercado parece estar sobre-comprado ou sobre-vendido, de modo que estes níveis são usados principalmente como os níveis de saída.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.12.2005.







Cálculos:

O cálculo é baseado nas condições do preço em relação aos valores HIGH, LOW e CLOSE do dia anterior gerando os novos valores Pontos de Pivô (PP), Resistência1 (RES1.0), Resistência2 (RES2.0), Resistência3 (RES3.0), Suporte1 (SUP1 0,0), Suporte2 (SUP2.0) e Suporte3 (SUP3.0), e também os valores intermediários Resistência0.5 (RES0.5), Resistência1.5 (RES1.5), Resistência2.5 (RES2.5), Suporte0.5 (SUP0.5), Suporte1.5 (SUP1.5) e Suporte2.5 (SUP2.5).



De tal maneira que o mapeamento do futuro das máximas e mínimas em relação aos dias anteriores está envolvido.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



RES1.0 = 2*PP - LOW

RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)



SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)

SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)



RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2

RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2



SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2

SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2



Onde: