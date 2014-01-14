CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DailyPivotPoints - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3524
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado.

A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da menor tendência do dia atual.

Ponto de Pivô (PP) é o ponto de equilíbrio - onde o nível do preço é atraído ao longo do dia. São três valores para o dia anterior: máxima, mínima e o fechamento do preço, então 13 níveis para usar em timeframe menores no gráfico são calculados: ponto de equilíbrio, 6 níveis de resistência e 6 níveis de suporte. Este níveis são chamados de pontos de verificação.

Os pontos de verificação proporcionam a possibilidade de facilmente determinar a direção da menor tendência. Três valores são mais importantes - os níveis de ponto de equilíbrio, Resistência1 (RES1.0) e Suporte1 (SUP1.0). As pausas no movimento, ou mesmo um recuo, são freqüentemente vistos durante o movimento do preço entre esses valores.

Assim, a pontuação do indicador DailyPivot :

  • prevê o intervalo de variação dos preços ;
  • demonstra as possíveis paradas dos preços;
  • demonstra os possíveis pontos de mudança a direção do movimento dos preços.

Se o mercado no dia atual abre acima do ponto de equilíbrio, então é o sinal para a abertura de posições compradas. Se o mercado se abre abaixo do ponto de equilíbrio, então o dia atual é favorável para a abertura de posições vendidas.

O método de verificação dos pontos consiste no monitoramento da possibilidade de reversão e ruptura do preço quando colide com o nível de resistência RES1.0 ou com o nível de apoio SUP1.0. No momento em que o preço atinge os os níveis RES2.0 e RES3.0 ou SUP2.0 e SUP3.0, como regra, o mercado parece estar sobre-comprado ou sobre-vendido, de modo que estes níveis são usados principalmente como os níveis de saída.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.12.2005.

DailyPivotPoints

Cálculos:

O cálculo é baseado nas condições do preço em relação aos valores HIGH, LOW e CLOSE do dia anterior gerando os novos valores Pontos de Pivô (PP), Resistência1 (RES1.0), Resistência2 (RES2.0), Resistência3 (RES3.0), Suporte1 (SUP1 0,0), Suporte2 (SUP2.0) e Suporte3 (SUP3.0), e também os valores intermediários Resistência0.5 (RES0.5), Resistência1.5 (RES1.5), Resistência2.5 (RES2.5), Suporte0.5 (SUP0.5), Suporte1.5 (SUP1.5) e Suporte2.5 (SUP2.5).

De tal maneira que o mapeamento do futuro das máximas e mínimas em relação aos dias anteriores está envolvido.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

RES1.0 = 2*PP - LOW
RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)
RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)

SUP1.0 = 2*PP – HIGH
SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)
SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)

RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2
RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2
RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2

SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2
SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2
SUP2.5 = (SUP2.0 + SUP3.0) / 2

Onde:

  • HIGH - o preço máximo do dia anterior;
  • LOW - o preço mínimo do dia anterior;
  • CLOSE - o preço de fechamento do dia anterior;
  • PP - o ponto de equilíbrio (preço normal do dia anterior);
  • RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 - os pontos de verificação (níveis de resistência);
  • SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 - os pontos de verificação (níveis de suporte).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/472

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado. A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da tendência menor do dia atual.

LeManSignal LeManSignal

O indicador mostra pontos de entrada no mercado através de pontos coloridos. A localização dos Sinais tipo pontos podem indicar os níveis para definir um Stop Loss de proteção ou uma nova posição tipo Trailing Stop (Stop móvel).

Índice de Variação Índice de Variação

O Índice de Variação mostra se uma tendência ou um movimento lateral está prevalecendo na série cronológica ou no comportamento aleatório.

Cinco Níveis de Tirone Cinco Níveis de Tirone

O indicador é composto por Cinco Níveis de Tirone, que são níveis de resistência e suporte baseado num intervalo de negociação por um determinado período de tempo.