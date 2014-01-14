Participe de nossa página de fãs
Momentum suavizado colorido - indicador para MetaTrader 5
2125
-
Neste indicador, os valores de Momentum são suavizado utilizando o algoritmo de média JMA para filtrar sinais e exibir a tendência.
Como resultado, agora é possível indicar a tendência utilizando este indicador de linha colorida.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/461
