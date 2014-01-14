CodeBaseSeções
Indicadores

Momentum suavizado colorido - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2125
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Neste indicador, os valores de Momentum são suavizado utilizando o algoritmo de média JMA para filtrar sinais e exibir a tendência.

Como resultado, agora é possível indicar a tendência utilizando este indicador de linha colorida.

ColorJMomentum

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/461

