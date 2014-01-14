CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Linhas Matemáticas de Murrey para a Barra Atual - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Goshkov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
4561
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Vladislav Goshkov (VG)

O teórico conhecido,Thomas Henning Murrey, é amplamente conhecido no mundo da negociação moderna. Foi ele quem adaptou a teoria do lendário William Gann tornando-a mais compreensível. Murrey cria suas famosas linhas matemáticas com base nos princípios de Gann,"Quadrado de Nove". As linhas provaram ser uma ferramenta eficaz e amplamente utilizada para prever alterações dos movimentos do mercado.

A idéia das Linhas Murrey pode ser brevemente descrita da seguinte forma: o intervalo é dividido em 8 partes iguais (áreas) e duas áreas exteriores são adicionalmente geradas acima e abaixo. As áreas são divididas em linhas.

Linhas de descrição (para um gráfico diário):

  • linhas 8/8 e 0/8 (resistência definitiva). Estas são as linhas mais fortes que causam a resistência e suporte mais considerável.
  • linha 7/8 (fraco, parar e reverter). Esta é uma linha fraca. Se o preço moveu muito longe e muito rápido e parou perto dessa linha, ele vai rapidamente reverter para baixo. Se o preço não parou perto dessa linha, ele vai continuar se movendo para cima 8/8.
  • 1/8 de linha (fraco, parar e reverter). Esta é uma linha fraca. Se o preço passou muito longe e muito rápido e parou perto dessa linha, ele vai rapidamente reverter para cima. Se o preço não parou perto dessa linha, ele vai continuar se movendo para baixo 0/8.
  • As linhas 6/8 e 2/8 (pivô, reverter). Estas duas linhas são inferiores apenas para a linha de 4/8 na sua capacidade de inverter o movimento de preços.
  • 5/8 de linha (topo da faixa de negociação). Os preços de todos os mercados gastam 40% do seu tempo se movendo entre as linhas 5/8 e 3/8. No caso do preço se mover em torno da linha 5/8 e permanecer por 10-12 dias, isso significa que esta é uma "área premiada" para venda e muitos traders seguem este sinal. Mas no caso dos preços ficarem acima das linha 5/8, então o preço vai ficar nesta área por muito tempo. Mas se o preço cai abaixo de 5/8, então provavelmente vai cair para o próximo nível de resistência.
  • 3/8 de linha (inferior da faixa de negociação). Se o preço abaixo deste nível estiver movendo para cima, vai ser muito difícil quebrar este nível. No caso desta linha ser ultrapassada e os preços ficarem acima dela para 10-12 dias, então ele permanecerá acima desta linha e ficará 40% do tempo se movendo entre esta linha e a linha 5/8.
  • 4/8 linha (maior suporte/resistência). Esta linha oferece o máximo de resistência/suporte. Esta linha é o melhor para compra/venda. No caso do preço estar acima da linha 4/8, então é um nível forte de suporte. No caso de o preço estar abaixo da linha 4/8, então é um nível de resistência esplêndido.
  • A área entre as linhas 8/8 e 2/8 é uma zona sobre-comprada.
  • A área entre as linhas 0/8 e -2/8 é uma zona sobre-vendida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.10.2007.

Linhas Matemáticas de Murrey

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/462

Keltner Channels Set Keltner Channels Set

Conjunto de Canais de Keltner baseado na média universal.

Multistochastic Multistochastic

Indicador de análise técnica multi-moeda com base nos ativos financeiros de ressonâncias relacionados.

Bollinger Bands Set Bollinger Bands Set

Conjunto de Bandas de Bollinger ® criado com base no algoritmo de média universal.

ColorMomentum_AMA ColorMomentum_AMA

Histograma colorido baseado nos indicadores Momentum e Média Móvel Adaptativa de Perry Kaufman.