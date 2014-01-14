Autor Real:

Vladislav Goshkov (VG)

O teórico conhecido,Thomas Henning Murrey, é amplamente conhecido no mundo da negociação moderna. Foi ele quem adaptou a teoria do lendário William Gann tornando-a mais compreensível. Murrey cria suas famosas linhas matemáticas com base nos princípios de Gann,"Quadrado de Nove". As linhas provaram ser uma ferramenta eficaz e amplamente utilizada para prever alterações dos movimentos do mercado.

A idéia das Linhas Murrey pode ser brevemente descrita da seguinte forma: o intervalo é dividido em 8 partes iguais (áreas) e duas áreas exteriores são adicionalmente geradas acima e abaixo. As áreas são divididas em linhas.

Linhas de descrição (para um gráfico diário):

linhas 8/8 e 0/8 (resistência definitiva). Estas são as linhas mais fortes que causam a resistência e suporte mais considerável.

linha 7/8 (fraco, parar e reverter). Esta é uma linha fraca. Se o preço moveu muito longe e muito rápido e parou perto dessa linha, ele vai rapidamente reverter para baixo. Se o preço não parou perto dessa linha, ele vai continuar se movendo para cima 8/8.

1/8 de linha (fraco, parar e reverter). Esta é uma linha fraca. Se o preço passou muito longe e muito rápido e parou perto dessa linha, ele vai rapidamente reverter para cima. Se o preço não parou perto dessa linha, ele vai continuar se movendo para baixo 0/8.

As linhas 6/8 e 2/8 (pivô, reverter). Estas duas linhas são inferiores apenas para a linha de 4/8 na sua capacidade de inverter o movimento de preços.

5/8 de linha (topo da faixa de negociação). Os preços de todos os mercados gastam 40% do seu tempo se movendo entre as linhas 5/8 e 3/8. No caso do preço se mover em torno da linha 5/8 e permanecer por 10-12 dias, isso significa que esta é uma "área premiada" para venda e muitos traders seguem este sinal. Mas no caso dos preços ficarem acima das linha 5/8, então o preço vai ficar nesta área por muito tempo. Mas se o preço cai abaixo de 5/8, então provavelmente vai cair para o próximo nível de resistência.

3/8 de linha (inferior da faixa de negociação). Se o preço abaixo deste nível estiver movendo para cima, vai ser muito difícil quebrar este nível. No caso desta linha ser ultrapassada e os preços ficarem acima dela para 10-12 dias, então ele permanecerá acima desta linha e ficará 40% do tempo se movendo entre esta linha e a linha 5/8.

4/8 linha (maior suporte/resistência). Esta linha oferece o máximo de resistência/suporte. Esta linha é o melhor para compra/venda. No caso do preço estar acima da linha 4/8, então é um nível forte de suporte. No caso de o preço estar abaixo da linha 4/8, então é um nível de resistência esplêndido.

A área entre as linhas 8/8 e 2/8 é uma zona sobre-comprada.

A área entre as linhas 0/8 e -2/8 é uma zona sobre-vendida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.10.2007.



