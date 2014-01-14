CodeBaseSeções
Chaikin Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Oscilador de Chaikin foi nomeado assim pelo seu autor Marc Chaikin e se baseia no indicador Accumulation/Distribution e em uma série de trabalhos de Joe Granville e Larry Williams.

A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

  • Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
  • Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
  • Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
  • Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

XCHO (Oschilador de Chaikin)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/476

