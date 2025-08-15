실제 작성자:

블라디미르 크라브추크

"추세와 시장 주기를 따르는 새로운 적응적 방법"

이 인디케이터는 V. Kravchuk의 AT&CF 방법의 기초를 이루는 네 가지 디지털 필터(FATL, SATL, RFTL 및 RSTL)를 모두 하나의 별도 창에 표시합니다.

AT&CF 방법의 주요 목표는 지정된 속성을 가진 최소한의 기술 도구 세트를 만드는 것입니다. 이러한 도구는 최소 위험 수준에서 특정 시장에 대해 가능한 최대 수익성을 제공하는 거래 알고리즘을 구축하기에 충분해야합니다.

위에서 언급한 상품에 대한 기본 해석 규칙은 다음과 같습니다:



SATL 상승선은 시장의 강세 추세를 나타냅니다. 로컬 SATL 최저점은 약세 추세 반전의 시작점으로 간주됩니다. STLM 부호가 마이너스에서 플러스로 바뀐 지점은 약세 추세 반전의 종점으로 간주됩니다.

SATL 선이 하락하면 시장의 약세 추세를 나타냅니다. SATL의 로컬 최대 지점은 상승 추세 반전의 시작 지점으로 간주됩니다. STLM의 부호가 플러스에서 마이너스로 바뀐 지점은 강세 추세 반전의 종점으로 간주됩니다.

수평에 가까운 SATL의 모양은 중립 추세를 나타냅니다.



STLM의 해석에는 특별한 주의가 필요합니다. 양수 값은 강세 추세를 나타내고 음수 값은 약세 추세를 나타냅니다. STLM은 선행 지표입니다. STLM의 로컬 최소값은 항상 SATL의 로컬 최소값보다 선행합니다. STLM의 로컬 최대값은 항상 SATL의 로컬 최대값보다 앞서 있습니다.

STLM이 극한점에 도달하는 것은 SATL 곡선이 정점 또는 바닥에 도달하기 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. SATL이 상승하면서 STLM이 상승하면 상승 추세가 가속화되고 있음을 나타냅니다. SATL이 상승하는 수평 및 양의 STLM은 상승 추세가 확립되었음을 나타냅니다. STLM의 절대값이 클수록 강세 추세의 가능성이 높습니다. SATL이 하락하면서 STLM이 하락하면 약세 추세가 가속화되고 있음을 나타냅니다.

수평 및 음의 STLM과 상승하는 SATL은 약세 추세가 확립되었음을 나타냅니다. STLM의 절대값이 클수록 약세 추세의 가능성이 커집니다.



상승하는 "빠른" FATL 추세선과 상승하는 "느린" SATL 추세선은 시장의 강한 상승 추세를 나타냅니다.

하락하는 빠른 FATL 추세선과 하락하는 느린 SATL 추세선은 시장의 강한 약세 추세를 나타냅니다.

상승하는 FATL 선과 하락하는 SATL 선은 약세 추세의 강세 조정 또는 통합을 나타냅니다.

하락하는 FATL 선과 상승하는 SATL 선은 강세 추세의 약세 조정 또는 통합을 나타냅니다.

FATL과 SATL 선이 같은 방향으로 움직이기 시작하거나 재개하면 추세 반전 또는 조정이 끝나고 SATL 방향으로 가격 움직임이 재개된다는 신호입니다.