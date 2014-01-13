O indicador técnico Alligator é uma combinação das Linhas de Equilíbrio (Médias Móveis) que utilizam uma geometria fractal e uma dinâmica não-linear (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

A Linha Azul (Alligator's Jaw ou mandíbula do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o período de tempo que foi utilizado para a construção do gráfico (Média Móvel Suavizada de 13 períodos, deslocada para 8 barras no futuro);

é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível inferior do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 8 períodos, deslocada para 5 barras no futuro); A linha verde (Alligator's Lips ou lábios do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível mais baixo do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 5 períodos, deslocada para 3 barras no futuro).

Lábios, dentes e mandíbula do jacaré mostram a interação dos diferentes períodos de tempo. Como as tendências podem ser vistas claramente apenas de 15% a 30% das vezes, é essencial seguir e abster-se de negociar nos mercados que variam apenas em certos períodos de preço.

Quando a mandíbula, os dentes e os lábios estão fechados ou interligados, significa que o Alligator (jacaré) está indo ou já foi dormir. A medida que ele dorme, sua fome aumenta — Quanto maior for o tempo de dormência, mais faminto ele irá acordar. A primeira coisa que ele faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Em seguida, o cheiro de comida vem até suas narinas: O jacaré começa a caçar, não importando se a carne é de um touro (long) ou de um urso (short). Tendo se alimentado suficientemente bem, ao ponto de se sentir satisfeito, o jacaré começa a perder seu interesse pela comida/preço (As Linhas de Equilíbrio se unem) - este é o momento de realizar lucro.

Indicador Alligator



Fórmula:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



onde: