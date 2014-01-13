Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Alligator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6318
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Alligator é uma combinação das Linhas de Equilíbrio (Médias Móveis) que utilizam uma geometria fractal e uma dinâmica não-linear (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").
- A Linha Azul (Alligator's Jaw ou mandíbula do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o período de tempo que foi utilizado para a construção do gráfico (Média Móvel Suavizada de 13 períodos, deslocada para 8 barras no futuro);
- A Linha Vermelha (Alligator's Teeth ou dentes do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível inferior do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 8 períodos, deslocada para 5 barras no futuro);
- A linha verde (Alligator's Lips ou lábios do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível mais baixo do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 5 períodos, deslocada para 3 barras no futuro).
Lábios, dentes e mandíbula do jacaré mostram a interação dos diferentes períodos de tempo. Como as tendências podem ser vistas claramente apenas de 15% a 30% das vezes, é essencial seguir e abster-se de negociar nos mercados que variam apenas em certos períodos de preço.
Quando a mandíbula, os dentes e os lábios estão fechados ou interligados, significa que o Alligator (jacaré) está indo ou já foi dormir. A medida que ele dorme, sua fome aumenta — Quanto maior for o tempo de dormência, mais faminto ele irá acordar. A primeira coisa que ele faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Em seguida, o cheiro de comida vem até suas narinas: O jacaré começa a caçar, não importando se a carne é de um touro (long) ou de um urso (short). Tendo se alimentado suficientemente bem, ao ponto de se sentir satisfeito, o jacaré começa a perder seu interesse pela comida/preço (As Linhas de Equilíbrio se unem) - este é o momento de realizar lucro.
Indicador Alligator
Fórmula:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
onde:
- MEDIAN PRICE - preço médio;
- HIGH - preço máximo da barra;
- LOW - preço mínimo da barra;
- SMMA (A, B, C) - Média Móvel Suavizada. O parâmetro A é para os dados serem suavizados, o B é para o período ser suavizado e C o deslocamento para o futuro Por exemplo, o SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que a Média Móvel Suavizada será calculada com o preço médio, o período de suavização será igual a 5 barras e o deslocamento será de 3;
- ALLIGATORS JAW - mandíbula do jacaré (linha azul);
- ALLIGATORS TEETH - dentes do jacaré (linha vermelha);
- ALLIGATORS LIPS - lábios do jacaré (linha verde).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9
O Indicador Average Directional Movement Index por Wilder (Índice de Movimento Direcional Médio por Wilder ou ADX Wilder) ajuda a determinar se há alguma tendência nos preços.Average Directional Movement Index (ADX)
O Indicador Average Directional Movement Index (Índice de Movimento Direcional ou ADX) ajuda a determinar se há uma tendência nos preços.
O Indicador Adaptive Moving Average (Média Móvel Adaptativa) é utilizado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade para os ruídos de preços em série e é caracterizado pelo baixo atraso (lag mínimo) na detecção de tendências.Accumulation Swing Index (ASI)
ASI foi criado por Wales Wilder como um indicador normal de flutuações que recebe sinais de máximos e mínimos dos preços anteriores.