Alligator - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Alligator é uma combinação das Linhas de Equilíbrio (Médias Móveis) que utilizam uma geometria fractal e uma dinâmica não-linear (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").

  • A Linha Azul (Alligator's Jaw ou mandíbula do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o período de tempo que foi utilizado para a construção do gráfico (Média Móvel Suavizada de 13 períodos, deslocada para 8 barras no futuro);
  • A Linha Vermelha (Alligator's Teeth ou dentes do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível inferior do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 8 períodos, deslocada para 5 barras no futuro);
  • A linha verde (Alligator's Lips ou lábios do jacaré) é a Linha de Equilíbrio para o valor a um nível mais baixo do período de tempo (Média Móvel Suavizada de 5 períodos, deslocada para 3 barras no futuro).

Lábios, dentes e mandíbula do jacaré mostram a interação dos diferentes períodos de tempo. Como as tendências podem ser vistas claramente apenas de 15% a 30% das vezes, é essencial seguir e abster-se de negociar nos mercados que variam apenas em certos períodos de preço.

Quando a mandíbula, os dentes e os lábios estão fechados ou interligados, significa que o Alligator (jacaré) está indo ou já foi dormir. A medida que ele dorme, sua fome aumenta — Quanto maior for o tempo de dormência, mais faminto ele irá acordar. A primeira coisa que ele faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Em seguida, o cheiro de comida vem até suas narinas: O jacaré começa a caçar, não importando se a carne é de um touro (long) ou de um urso (short). Tendo se alimentado suficientemente bem, ao ponto de se sentir satisfeito, o jacaré começa a perder seu interesse pela comida/preço (As Linhas de Equilíbrio se unem) - este é o momento de realizar lucro.

Indicador Alligator

Fórmula:

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

onde:

  • MEDIAN PRICE - preço médio;
  • HIGH - preço máximo da barra;
  • LOW - preço mínimo da barra;
  • SMMA (A, B, C) - Média Móvel Suavizada. O parâmetro A é para os dados serem suavizados, o B é para o período ser suavizado e C o deslocamento para o futuro Por exemplo, o SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) significa que a Média Móvel Suavizada será calculada com o preço médio, o período de suavização será igual a 5 barras e o deslocamento será de 3;
  • ALLIGATORS JAW - mandíbula do jacaré (linha azul);
  • ALLIGATORS TEETH - dentes do jacaré (linha vermelha);
  • ALLIGATORS LIPS - lábios do jacaré (linha verde).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9

