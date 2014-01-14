CodeBaseSeções
RFTL - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2442
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor Real:

Vladimir Kravchuk

"Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

Linha de Tendência de Referência Rápida (RFTL) é uma resposta aos filtros digitais FLF-1 e FLF-2 para a seqüência discreta de entradas. Esta resposta é definida com o atraso igual ao intervalo Nyquist TNi.

RFTL

Coeficientes de filtro RFTL

A linha de referência RFTL é equivalente a uma "média" móvel simples do ponto de vista do seu atraso em relação aos preços atuais. A similaridade mencionada está completa no caso de se utilizar um parâmetro de impulso com 1/N pesos, correspondendo ao processo do movimento pontilhado suavizado em vez dos complicados parâmetros de impulso FLF.

RFTL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/405

