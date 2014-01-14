Autor Real:

Vladimir Kravchuk

"Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"



Linha de Tendência de Referência Rápida (RFTL) é uma resposta aos filtros digitais FLF-1 e FLF-2 para a seqüência discreta de entradas. Esta resposta é definida com o atraso igual ao intervalo Nyquist TNi.





Coeficientes de filtro RFTL



A linha de referência RFTL é equivalente a uma "média" móvel simples do ponto de vista do seu atraso em relação aos preços atuais. A similaridade mencionada está completa no caso de se utilizar um parâmetro de impulso com 1/N pesos, correspondendo ao processo do movimento pontilhado suavizado em vez dos complicados parâmetros de impulso FLF.



