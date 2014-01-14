Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RFTL - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2442
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
Vladimir Kravchuk
"Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"
Linha de Tendência de Referência Rápida (RFTL) é uma resposta aos filtros digitais FLF-1 e FLF-2 para a seqüência discreta de entradas. Esta resposta é definida com o atraso igual ao intervalo Nyquist TNi.
Coeficientes de filtro RFTL
A linha de referência RFTL é equivalente a uma "média" móvel simples do ponto de vista do seu atraso em relação aos preços atuais. A similaridade mencionada está completa no caso de se utilizar um parâmetro de impulso com 1/N pesos, correspondendo ao processo do movimento pontilhado suavizado em vez dos complicados parâmetros de impulso FLF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/405