ColorBars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3827
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Indicador ColorBars pinta as barras com cores diferentes, dependendo das mudanças de volume. Se o volume aumentar, a cor é verde, caso contrário, a cor é vermelha.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/59
