RSTL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2103
(17)
Autor Real:

Vladimir Kravchuk

"Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

O RFTL é uma resposta aos filtros digitais FLF-1 e FLF-2 para a seqüência discreta de entradas. Os filtros são definidos com o atraso igual ao intervalo Nyquist TNi.

RSTL

A linha de referência RSTL é equivalente a uma "média" móvel simples do ponto de vista do seu atraso em relação aos preços atuais. A similaridade mencionada está completa no caso de se utilizar um parâmetro de impulso com 1/N pesos, correspondendo ao processo do movimento pontilhado suavizado em vez dos complicados parâmetros de impulso FLF.

Indicador RSTL (Linha de Tendência de Referência Lenta)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/406

