코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

모멘텀 인디케이터 Blau_Mtm - MetaTrader 5용 지표

Andrey F. Zelinsky | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
128
평가:
(20)
게시됨:
blau_mtm.mq5 (7.73 KB) 조회
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

모멘텀 지표 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에 설명되어 있습니다.

터미널에 내장된 아이모멘텀 인디케이터와 달리 블라우_엠티엠 인디케이터는 모멘텀을 절대 가격 변화로 계산하며, 스무딩이 사용됩니다.

자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.

  • WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
  • Blau_Mtm.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우 모멘텀

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/360

"내부 막대의 브레이크 아웃" 전략에 대한 거래 신호 모듈 "내부 막대의 브레이크 아웃" 전략에 대한 거래 신호 모듈

외부 막대를 정의하는 조건이 발생하면 이전 추세 방향으로 내부 막대를 돌파했는지 확인하고 돌파가 발생하면 포지션 오픈 신호가 생성됩니다. 트레이딩 신호 모듈은 새 버전의 마법사와 호환됩니다.

스탈린 스탈린

스탈린 지표는 알림 및 필터가 있는 두 개의 이동 평균(MA)을 기반으로 합니다.

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

Murrey Math Line X MT5 Murrey Math Line X MT5

머레이 수학 라인 X 메타트레이더 보조지표 - 지지, 저항, 피봇 라인으로 거래하는 방법을 아는 모든 트레이더에게 도움이 되는 피봇 라인 보조지표입니다. 기본 차트에 8개의 기본 라인(5개 추가)을 표시하여 매도, 매수, 포지션 청산을 위한 최적의 지점을 찾는 데 도움을 줍니다. 이 인디케이터는 캔들이 피벗 라인 중 하나를 돌파한 후 닫힐 때 알림을 보낼 수 있습니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 플랫폼용을 다운로드할 수 있습니다.