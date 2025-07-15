외부 막대를 정의하는 조건이 발생하면 이전 추세 방향으로 내부 막대를 돌파했는지 확인하고 돌파가 발생하면 포지션 오픈 신호가 생성됩니다. 트레이딩 신호 모듈은 새 버전의 마법사와 호환됩니다.

손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

머레이 수학 라인 X 메타트레이더 보조지표 - 지지, 저항, 피봇 라인으로 거래하는 방법을 아는 모든 트레이더에게 도움이 되는 피봇 라인 보조지표입니다. 기본 차트에 8개의 기본 라인(5개 추가)을 표시하여 매도, 매수, 포지션 청산을 위한 최적의 지점을 찾는 데 도움을 줍니다. 이 인디케이터는 캔들이 피벗 라인 중 하나를 돌파한 후 닫힐 때 알림을 보낼 수 있습니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 플랫폼용을 다운로드할 수 있습니다.