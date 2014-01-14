CodeBaseSecciones
Indicadores

Blau_Mtm - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicador de momento de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

En contraste con el indicador estándar incorporado, iMomentum se calcula con el cambio absoluto del precio. Además, se utiliza el suavizado.

Instalación:

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_Mtm.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

William Blau Momentum

