Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Blau_Mtm - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1091
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Indicador de momento de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).
En contraste con el indicador estándar incorporado, iMomentum se calcula con el cambio absoluto del precio. Además, se utiliza el suavizado.
Instalación:
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_Mtm.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/360
Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadDatetime()Blau_TSI
True Strength Index (TSI) indicador de William Blau.
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWrite()Clase de un módulo de señales de comercio, en la "ruptura de la barra interior" en la dirección de la tendencia
La estrategia es la siguiente: cuando aparece una (outside) bar, comprueba si hay una ruptura de la barra interior en dirección de la tendencia y genera una señal de apertura de posición. El módulo de señales de comercio es compatible con la nueva versión del asistente de MQL5.