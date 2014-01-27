请观看如何免费下载自动交易
William Blau 的动量指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
与内置标准 iMomentum 指标对比, 它计算绝对价格变化。还有, 它使用平滑。
安装:
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Mtm.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/360
