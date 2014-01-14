CodeBaseSeções
Canal de Hodrick-Prescott - indicador para MetaTrader 5

O indicador traça um canal de preço usando o Filtro de Hodrick-Prescott.

A primeira etapa está em calcular os valores suavizados do fechamento dos preços. Após isso, ele é suavizado novamente com um período de suavização maior. Como resultado, teremos o HP e o HPSlow. Na próxima etapa, calculamos o desvio padrão de HP em relação ao HPSlow e construímos o canal.

O indicador imprime a razão de largura total do canal para HPSlow[0], apresentado em porcentagem. Este texto pode ser facilmente movido para qualquer lugar do gráfico - basta arrastá-lo com um duplo clique do mouse e movê-lo.

Temos usado a função HPF (Filtro de Hodrick-Prescott) de https://www.mql4.com/ para suavização.

Parâmetros de entrada do indicador:

  • Período rápido de HP – período suavizado de HP;
  • Período lento de HP - período suavizado de HPSlow.

Canal de Hodrick-Prescott

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/191

