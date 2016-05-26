CodeBaseKategorien
Indikatoren

Hodrick-Prescott Channel - Indikator für den MetaTrader 5

1494
(37)
Zuerst wird der geglättete Wert der Close Preissequenz berechnet. Danach wird diese Sequenz mit einer höheren Glättungsperiode geglättet.

Dadurch bekommen wir zwei Charts - HP und HPSlow. Weiter wird die Standardabweichung HP von HPSlow berechnet und ein Kanal gezeichnet.

Rechts unten zeigt der Indikator den Wert des Quotienten aus der Breite des Kanals und HPSlow[0] in Prozent an. Diese Information kann überall auf dem Chart angezeigt werden, wo es Ihnen am besten passt. Markieren Sie den Text mit einem Doppelklick und verschieben Sie ihn wohin Sie wollen.

Für die Glättung wird die HPF (Hodrick-Prescott Filter) Funktion verwendet, die der Webseite https://www.mql4.com/ entnommen wurde.

Eingabeparameter:

  • HP Fast Period – Glättungsperiode des schnellen HP ;
  • HP Slow Period - Glättungsperiode des langsamen HPSlow.

Hodrick-Prescott Channel


