호드릭-프레스콧 채널 - MetaTrader 5용 지표
채널을 만들 때 먼저 종가 시퀀스의 평활화 값이 계산됩니다. 그런 다음 이 시퀀스를 큰 평활 계수를 사용하여 다시 평활화합니다.
결과적으로 HP와 느린 HPSlow라는 두 개의 차트를 얻게 됩니다. 다음 단계는 HPSlow에 대한 HP의 표준 편차를 계산하고 채널을 구축하는 것입니다.
오른쪽 아래 모서리에 표시기는 발견된 채널의 전체 폭과 HPSlow[0] 값의 비율 값을 퍼센트 단위로 표시합니다. 이 비문은 표시하기 편리한 위치에 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 마우스 더블 클릭으로 비문을 선택하고 이동합니다.
표시기를 매끄럽게 하려면 https://www.mql4.com/ 에 게시된 HPF(호드릭-프레스콧 필터) 기능을 사용합니다.
입력 매개변수:
- HP 빠른 기간 - 빠른 HP 차트의 평활화 계수입니다;
- HP 느린 기간 - 느린 HPSlow 차트의 평활화 계수입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/191
