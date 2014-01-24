请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Hodrick-Prescott 通道 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2737
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标使用 Hodrick-Prescott Filter 滤波器绘制价格通道。
第一步是计算收盘价的平滑数值。之后再次使用更高时间帧进行平滑。结果我们将得到 HP 和 HPSlow。在下一步我们计算 HP 相对于 HPSlow 的标准方差并构建通道。
本指标输出 HPSlow[0] 时的全通道宽度的比率, 以百分比显示。这个文本很容易就可以移动到图表的任意位置 - 仅需鼠标双击它并拖动。
我们已经使用来自 https://www.mql4.com/ 的HPF (Hodrick-Prescott 滤波器) 函数进行平滑。
指标输入参数:
- HP 快速周期 – HP 平滑周期;
- HP 慢速周期 - HPSlow 平滑周期.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/191
DXMA
这是 DMI 扩展均线指标。MedianPriceChart
它绘制柱线的平均价格图表 (中间价格)。