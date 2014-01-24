Hodrick-Prescott 通道

本指标使用 Hodrick-Prescott Filter 滤波器绘制价格通道。

第一步是计算收盘价的平滑数值。之后再次使用更高时间帧进行平滑。结果我们将得到 HP 和 HPSlow。在下一步我们计算 HP 相对于 HPSlow 的标准方差并构建通道。

本指标输出 HPSlow[0] 时的全通道宽度的比率, 以百分比显示。这个文本很容易就可以移动到图表的任意位置 - 仅需鼠标双击它并拖动。



我们已经使用来自 https://www.mql4.com/ 的HPF (Hodrick-Prescott 滤波器) 函数进行平滑。



指标输入参数: