Hodrick-Prescott Channel - индикатор для MetaTrader 5

При построении канала сначала вычисляется сглаженное значение ценовой последовательности Close. Далее эта последовательность повторно сглаживается с большим коэффициентом сглаживания.

В результате получаем два графика - HP и более медленный HPSlow. Следующим шагом вычисляется стандартное отклонение HP относительно HPSlow и строится канал.

В нижнем правом углу индикатор выводит величину отношения полной ширины найденного канала к значению HPSlow[0], выраженную в процентах. Эту надпись можно установить в любое удобное для отображения место. Для этого нужно двойным щелчком мыши выделить надпись и переместить ее.

Для сглаживания в индикаторе используется функция HPF (Hodrick-Prescott Filter), взятая из публикаций на сайте https://www.mql4.com/.

Входные параметры:

  • HP Fast Period – коэффициент сглаживания быстрого графика HP;
  • HP Slow Period - коэффициент сглаживания медленного графика HPSlow.

Smooth Accelerator Smooth Accelerator

Гладкий акселератор.

MedianPriceChart MedianPriceChart

Строит график по среднему значению бара.

Position in channel Position in channel

Столбиковый LED индикатор положения цены в канале.

Perceptron With 5 indicators Perceptron With 5 indicators

Пример использования модели перцептрона с автоматическим обучением.