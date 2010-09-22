Hodrick-Prescott Channel

При построении канала сначала вычисляется сглаженное значение ценовой последовательности Close. Далее эта последовательность повторно сглаживается с большим коэффициентом сглаживания.



В результате получаем два графика - HP и более медленный HPSlow. Следующим шагом вычисляется стандартное отклонение HP относительно HPSlow и строится канал.



В нижнем правом углу индикатор выводит величину отношения полной ширины найденного канала к значению HPSlow[0], выраженную в процентах. Эту надпись можно установить в любое удобное для отображения место. Для этого нужно двойным щелчком мыши выделить надпись и переместить ее.

Для сглаживания в индикаторе используется функция HPF (Hodrick-Prescott Filter), взятая из публикаций на сайте https://www.mql4.com/.

Входные параметры: