Hodrick-Prescott Channel - индикатор для MetaTrader 5
6688
При построении канала сначала вычисляется сглаженное значение ценовой последовательности Close. Далее эта последовательность повторно сглаживается с большим коэффициентом сглаживания.
В результате получаем два графика - HP и более медленный HPSlow. Следующим шагом вычисляется стандартное отклонение HP относительно HPSlow и строится канал.
В нижнем правом углу индикатор выводит величину отношения полной ширины найденного канала к значению HPSlow[0], выраженную в процентах. Эту надпись можно установить в любое удобное для отображения место. Для этого нужно двойным щелчком мыши выделить надпись и переместить ее.
Для сглаживания в индикаторе используется функция HPF (Hodrick-Prescott Filter), взятая из публикаций на сайте https://www.mql4.com/.
Входные параметры:
- HP Fast Period – коэффициент сглаживания быстрого графика HP;
- HP Slow Period - коэффициент сглаживания медленного графика HPSlow.
