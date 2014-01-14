Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Hodrick-Prescott Channel - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra un canal de precios usando el Filtro de Hodrick-Prescott.
El primer paso es calcular los valores suavizados de los precios de Cierre. Después se suavizan de nuevo con un periodo de suavizado mayor. Como resultado obtendremos HP y HPSlow. A continuación se calcula la desviación estándar de HP con relación a HPSlow, y construimos el canal.
El indicador imprime la relación entre el ancho total del canaly HPSlow[0], mostrado en porciento. Dicho texto puede colocarse fácilmente en cualquier posición del gráfico - simplemente arrástrelo hasta la nueva posición después de seleccionarlo con doble click.
Para el suavizado hemos utilizado la función HPF (Filtro de Hodrick-Prescott) de https://www.mql4.com/.
Parámetros de entrada del indicador:
- HP Fast Period – periodo de suavizado de HP;
- HP Slow Period - periodo de suavizado de HPSlow.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/191
