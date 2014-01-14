CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Hodrick-Prescott Channel - indicador para MetaTrader 5

Victor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1919
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador muestra un canal de precios usando el Filtro de Hodrick-Prescott.

El primer paso es calcular los valores suavizados de los precios de Cierre. Después se suavizan de nuevo con un periodo de suavizado mayor. Como resultado obtendremos HP y HPSlow. A continuación se calcula la desviación estándar de HP con relación a HPSlow, y construimos el canal.

El indicador imprime la relación entre el ancho total del canaly HPSlow[0], mostrado en porciento. Dicho texto puede colocarse fácilmente en cualquier posición del gráfico - simplemente arrástrelo hasta la nueva posición después de seleccionarlo con doble click.

Para el suavizado hemos utilizado la función HPF (Filtro de Hodrick-Prescott) de https://www.mql4.com/.

Parámetros de entrada del indicador:

  • HP Fast Period – periodo de suavizado de HP;
  • HP Slow Period - periodo de suavizado de HPSlow.

Hodrick-Prescott Channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/191

MedianPriceChart MedianPriceChart

Este indicador muestra el gráfico del precio mediano.

The scripts for opening short positions The scripts for opening short positions

Estos scripts están diseñados para vender con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actual

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

Este script calcula el número de lotes a partir del porcentaje especificado de los fondos disponibles.

Scripts para la apertura de posiciones largas Scripts para la apertura de posiciones largas

Estos scripts están diseñados para comprar con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actual