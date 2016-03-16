コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Hodrick-Prescottチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このインディケータはHodrick-Prescottフィルタを使用して価格チャンネルをプロットします。

最初のステップは、終値の平滑化値を計算することです。その後、高い平滑化期間で再び平滑化されます。結果としてHPとHPSlowがあります。次のステップでは、HPSlowに相対したHPの標準偏差を計算し、チャネルを構築します。

インディケータはHPSlow[0]への完全なチャネル幅の比を出力し、パーセンテージで提示します。このテキストはチャート上で簡単に移動することができます。マウスのダブルクリックでドラッグして移動します。

平滑化にはhttps://www.mql4.com/HPF（Hodrick-Prescott Filter）関数が使われました。

インディケータの入力パラメータ

  • HP Fast Period – HPの平滑化期間
  • HP Slow Period - HPSlowの平滑化期間

Hodrick-Prescottチャンネル

