Hodrick-Prescottチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータはHodrick-Prescottフィルタを使用して価格チャンネルをプロットします。
最初のステップは、終値の平滑化値を計算することです。その後、高い平滑化期間で再び平滑化されます。結果としてHPとHPSlowがあります。次のステップでは、HPSlowに相対したHPの標準偏差を計算し、チャネルを構築します。
インディケータはHPSlow[0]への完全なチャネル幅の比を出力し、パーセンテージで提示します。このテキストはチャート上で簡単に移動することができます。マウスのダブルクリックでドラッグして移動します。
平滑化にはhttps://www.mql4.com/HPF（Hodrick-Prescott Filter）関数が使われました。
インディケータの入力パラメータ
- HP Fast Period – HPの平滑化期間
- HP Slow Period - HPSlowの平滑化期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/191
