Hodrick-Prescottチャンネル

内容

このインディケータはHodrick-Prescottフィルタを使用して価格チャンネルをプロットします。

最初のステップは、終値の平滑化値を計算することです。その後、高い平滑化期間で再び平滑化されます。結果としてHPとHPSlowがあります。次のステップでは、HPSlowに相対したHPの標準偏差を計算し、チャネルを構築します。

インディケータはHPSlow[0]への完全なチャネル幅の比を出力し、パーセンテージで提示します。このテキストはチャート上で簡単に移動することができます。マウスのダブルクリックでドラッグして移動します。



平滑化にはhttps://www.mql4.com/HPF（Hodrick-Prescott Filter）関数が使われました。



インディケータの入力パラメータ