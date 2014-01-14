Smoothed Accelerator

O indicador traça o valor suavizado da seguinte expressão:



Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),

onde ExtPeriodAcc é o período de aceleração, definido pelo parâmetro de entrada "Acc period".

A suavização é realizada mediante a quatro passadas de EMA de um período especificado no parâmetro de entrada "MA period".

Parâmetros de entrada: