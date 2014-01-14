Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AlfOs - indicador para MetaTrader 5
Ele é um oscilador semelhante ao OsMA com a Variable Index Dynamic Average.
Parâmetros de entrada:
- MA1 - período de MA rápido;
- МА2 - período de MA lento;
- СМО1 - CMO MA rápido;
- СМО2 - CMO MA lento;
- Signal - período do sinal MA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/171
