AlfOs - indicador para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Visualizações:
1506
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Ele é um oscilador semelhante ao OsMA com a Variable Index Dynamic Average.

Parâmetros de entrada:

  • MA1 - período de MA rápido;
  • МА2 - período de MA lento;
  • СМО1 - CMO MA rápido;
  • СМО2 - CMO MA lento;
  • Signal - período do sinal MA.

AlfOs

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/171

