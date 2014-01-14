CodeBaseSeções
Andriy Voitenko
Publicado:
Atualizado:
socket.zip (506.46 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este exemplo irá mostrar como implementar uma transferência de ticks em tempo real do MetaTrader 5 para aplicações de servidores externos.

O protocolo TCP é usado, ele permite transferir dados não apenas localmente, mas por toda internet.

A biblioteca Winsock2 (ws2_32.dll) é utilizada para trabalhar com soquetes. As chamadas diretas das funções da biblioteca é impossível, porque a linguagem MQL5 não permite trabalhar com ponteiros e passar estruturas de dados complexas como parâmetros de funções DLL. A biblioteca socket_mql5.dll, escrita em C++, é um intermediador, conectando o Expert Advisor e a biblioteca soquete.

A interação do MetaTrader5 com aplicação de servidores externos são mostrados na Fig. 1:

Esquema de interação com o terminal cliente MetaTrader 5

Figura 1. Interação do MetaTrader5 com aplicação de servidores externos

O conjunto mínimo de funções para a transferência unidirecional (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) é implementada na biblioteca socket_mql5.dll.

Um exemplo de um Expert Advisor conectado no servidor e transferindo ticks em tempo real para um aplicação de servidor externo é mostrado na figura 2.

Transferência de dados do MetaTrader5 para uma aplicação de servidor

Figura 2. Exportando dados tick do terminal cliente MetaTrader 5 para uma aplicação de servidor externo

O arquivo contém:

  • Um Expert Advisor
  • A biblioteca soquete socket_mql5.dll (o código em C++ foi escrito no Visual Studio 2008)
  • Servidor e cliente TCP (fonte em Delphi7)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/169

