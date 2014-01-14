Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trabalhando com soquetes em MQL5 - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2962
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este exemplo irá mostrar como implementar uma transferência de ticks em tempo real do MetaTrader 5 para aplicações de servidores externos.
O protocolo TCP é usado, ele permite transferir dados não apenas localmente, mas por toda internet.
A biblioteca Winsock2 (ws2_32.dll) é utilizada para trabalhar com soquetes. As chamadas diretas das funções da biblioteca é impossível, porque a linguagem MQL5 não permite trabalhar com ponteiros e passar estruturas de dados complexas como parâmetros de funções DLL. A biblioteca socket_mql5.dll, escrita em C++, é um intermediador, conectando o Expert Advisor e a biblioteca soquete.
A interação do MetaTrader5 com aplicação de servidores externos são mostrados na Fig. 1:
Figura 1. Interação do MetaTrader5 com aplicação de servidores externos
O conjunto mínimo de funções para a transferência unidirecional (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) é implementada na biblioteca socket_mql5.dll.
Um exemplo de um Expert Advisor conectado no servidor e transferindo ticks em tempo real para um aplicação de servidor externo é mostrado na figura 2.
Figura 2. Exportando dados tick do terminal cliente MetaTrader 5 para uma aplicação de servidor externo
O arquivo contém:
- Um Expert Advisor
- A biblioteca soquete socket_mql5.dll (o código em C++ foi escrito no Visual Studio 2008)
- Servidor e cliente TCP (fonte em Delphi7)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/169
Ele é um oscilador semelhante ao OsMA com a Variable Index Dynamic Average.Palavras chaves e pseudônimos em MQL5
São exibidos palavras chaves e pseudônimos em MQL5
Este indicador se baseia no sistema Impulso de Elder.Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ®
Este Expert Advisor se baseia nas Bandas de Bollinger. Ele usa uma estratégia de acompanhamento de tendência (DEMA) e o indicador Bandas de Bollinger ®.