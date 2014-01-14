Participe de nossa página de fãs
Moving Average of Oscillator (OsMA) - indicador para MetaTrader 5
- 5594
-
A Moving Average of Oscillator (OsMA) - Média Móvel do Oscilador - é a diferença entre o oscilador e seu valor suavizado.
Neste caso, a linha base do Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é usada como oscilador, e a linha de sinal é usada como suavização.
Média Móvel do Oscilador
Fórmula:
OSMA = MACD - SIGNAL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/42
