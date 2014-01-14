CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Moving Average of Oscillator (OsMA) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5594
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Moving Average of Oscillator (OsMA) - Média Móvel do Oscilador - é a diferença entre o oscilador e seu valor suavizado.

Neste caso, a linha base do Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é usada como oscilador, e a linha de sinal é usada como suavização.

Média Móvel do Oscilador

Média Móvel do Oscilador

Fórmula:

OSMA = MACD - SIGNAL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/42

On Balance Volume (OBV) On Balance Volume (OBV)

O Indicador On Balance Volume (OBV) é um indicador técnico de momento que relaciona o volume com a variação do preço.

Momentum Momentum

O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade que o preço de um ativo variou ao longo de um determinado período de tempo.

Parabolic SAR Parabolic SAR

O Indicador Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar a tendência dos mercados.

Exp_ToCloseProfit Exp_ToCloseProfit

Expert Advisor que realiza um Take Profit global em todas as posições em aberto.