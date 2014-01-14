A Moving Average of Oscillator (OsMA) - Média Móvel do Oscilador - é a diferença entre o oscilador e seu valor suavizado.



Neste caso, a linha base do Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é usada como oscilador, e a linha de sinal é usada como suavização.

Média Móvel do Oscilador

Fórmula:

