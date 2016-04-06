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RVI_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RVI.mq5.
Рис.1. Индикатор RVI_Cloud_HTF
Ozymandias_StDev_HTF
Индикатор Ozymandias_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_PriceChannel_Stop
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PriceChannel_Stop.
XXRSX_StDev_HTF
Индикатор XXRSX_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Sidus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Sidus.