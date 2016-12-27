CodeBaseSeções
Experts

Exp_LeManSignal - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1065
(12)
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
LeManSignal.mq5 (6.1 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_lemansignal.mq5 (7.49 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador LeManSignal. Um sinal é formado no fechamento de uma barra se um ponto colorido do indicador aparecer.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador LeManSignal.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados de testes para 2015 no GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15219

Bezier_StDev_HTF Bezier_StDev_HTF

O indicador Bezier_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

O indicador X2MA_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_NonLagDot Exp_NonLagDot

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NonLagDot.

Exp_PriceChannel_Stop Exp_PriceChannel_Stop

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador PriceChannel_Stop.