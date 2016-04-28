代码库部分
到包裹
EA

Exp_LeManSignal - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1147
等级:
(12)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
LeManSignal.mq5 (6.1 KB) 预览
\MQL5\Experts\
exp_lemansignal.mq5 (7.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个基于LeManSignal指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果指标中的彩色点出现就生成信号，

本EA交易需要编译好的LeManSignal.ex5指标文件用于正常运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 GBPUSD H4上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15219

