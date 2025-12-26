- 자본
- 축소
트레이드:
706
이익 거래:
705 (99.85%)
손실 거래:
1 (0.14%)
최고의 거래:
6.37 USD
최악의 거래:
-0.11 USD
총 수익:
2 145.71 USD (256 217 pips)
총 손실:
-0.11 USD (11 pips)
연속 최대 이익:
422 (1 290.09 USD)
연속 최대 이익:
1 290.09 USD (422)
샤프 비율:
1.83
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.21%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
19505.45
롱(주식매수):
364 (51.56%)
숏(주식차입매도):
342 (48.44%)
수익 요인:
19506.45
기대수익:
3.04 USD
평균 이익:
3.04 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.11 USD)
연속 최대 손실:
-0.11 USD (1)
월별 성장률:
26.07%
연간 예측:
316.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.11 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.11 USD)
자본금별:
35.89% (888.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|45
|USDCAD#
|45
|CADCHF#
|40
|GBPUSD#
|40
|USDCHF#
|39
|GBPCAD#
|36
|EURNZD#
|36
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|EURCHF#
|33
|EURGBP#
|32
|GBPNZD#
|32
|NZDCAD#
|31
|NZDCHF#
|29
|NZDUSD#
|29
|AUDCHF#
|29
|GBPAUD#
|28
|EURCAD#
|27
|AUDNZD#
|26
|AUDUSD#
|25
|EURUSD#
|22
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY#
|136
|USDCAD#
|137
|CADCHF#
|120
|GBPUSD#
|122
|USDCHF#
|118
|GBPCAD#
|109
|EURNZD#
|109
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|EURCHF#
|99
|EURGBP#
|97
|GBPNZD#
|98
|NZDCAD#
|97
|NZDCHF#
|96
|NZDUSD#
|88
|AUDCHF#
|87
|GBPAUD#
|86
|EURCAD#
|81
|AUDNZD#
|79
|AUDUSD#
|75
|EURUSD#
|66
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY#
|21K
|USDCAD#
|19K
|CADCHF#
|9.6K
|GBPUSD#
|12K
|USDCHF#
|9.4K
|GBPCAD#
|15K
|EURNZD#
|19K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|EURCHF#
|7.9K
|EURGBP#
|7.3K
|GBPNZD#
|17K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.6K
|NZDUSD#
|8.7K
|AUDCHF#
|6.9K
|GBPAUD#
|13K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|14K
|AUDUSD#
|7.5K
|EURUSD#
|6.6K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.37 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 422
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 290.09 USD
연속 최대 손실: -0.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
429%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
15
99%
706
99%
100%
19506.45
3.04
USD
USD
36%
1:500