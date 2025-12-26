시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 429%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
706
이익 거래:
705 (99.85%)
손실 거래:
1 (0.14%)
최고의 거래:
6.37 USD
최악의 거래:
-0.11 USD
총 수익:
2 145.71 USD (256 217 pips)
총 손실:
-0.11 USD (11 pips)
연속 최대 이익:
422 (1 290.09 USD)
연속 최대 이익:
1 290.09 USD (422)
샤프 비율:
1.83
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.21%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
19505.45
롱(주식매수):
364 (51.56%)
숏(주식차입매도):
342 (48.44%)
수익 요인:
19506.45
기대수익:
3.04 USD
평균 이익:
3.04 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.11 USD)
연속 최대 손실:
-0.11 USD (1)
월별 성장률:
26.07%
연간 예측:
316.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.11 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.11 USD)
자본금별:
35.89% (888.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY# 45
USDCAD# 45
CADCHF# 40
GBPUSD# 40
USDCHF# 39
GBPCAD# 36
EURNZD# 36
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
EURCHF# 33
EURGBP# 32
GBPNZD# 32
NZDCAD# 31
NZDCHF# 29
NZDUSD# 29
AUDCHF# 29
GBPAUD# 28
EURCAD# 27
AUDNZD# 26
AUDUSD# 25
EURUSD# 22
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY# 136
USDCAD# 137
CADCHF# 120
GBPUSD# 122
USDCHF# 118
GBPCAD# 109
EURNZD# 109
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
EURCHF# 99
EURGBP# 97
GBPNZD# 98
NZDCAD# 97
NZDCHF# 96
NZDUSD# 88
AUDCHF# 87
GBPAUD# 86
EURCAD# 81
AUDNZD# 79
AUDUSD# 75
EURUSD# 66
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY# 21K
USDCAD# 19K
CADCHF# 9.6K
GBPUSD# 12K
USDCHF# 9.4K
GBPCAD# 15K
EURNZD# 19K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
EURCHF# 7.9K
EURGBP# 7.3K
GBPNZD# 17K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.6K
NZDUSD# 8.7K
AUDCHF# 6.9K
GBPAUD# 13K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 14K
AUDUSD# 7.5K
EURUSD# 6.6K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.37 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 422
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 290.09 USD
연속 최대 손실: -0.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
리뷰 없음
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DeepTime
월별 30 USD
429%
0
0
USD
2.6K
USD
15
99%
706
99%
100%
19506.45
3.04
USD
36%
1:500
