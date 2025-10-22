- 자본
- 축소
트레이드:
411
이익 거래:
191 (46.47%)
손실 거래:
220 (53.53%)
최고의 거래:
92.27 USD
최악의 거래:
-53.08 USD
총 수익:
3 246.68 USD (183 473 pips)
총 손실:
-2 976.93 USD (166 871 pips)
연속 최대 이익:
12 (299.00 USD)
연속 최대 이익:
299.00 USD (12)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
16.39%
최대 입금량:
2.80%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
208 (50.61%)
숏(주식차입매도):
203 (49.39%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
17.00 USD
평균 손실:
-13.53 USD
연속 최대 손실:
12 (-215.46 USD)
연속 최대 손실:
-215.46 USD (12)
월별 성장률:
-6.03%
연간 예측:
-73.22%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.99 USD
최대한의:
404.88 USD (25.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.39% (404.80 USD)
자본금별:
2.70% (36.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-E
|270
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-E
|17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +92.27 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +299.00 USD
연속 최대 손실: -215.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.
The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
13
96%
411
46%
16%
1.09
0.66
USD
USD
25%
1:500