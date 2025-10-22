시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Keeper
Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 27%
FortunePrime-Live2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
411
이익 거래:
191 (46.47%)
손실 거래:
220 (53.53%)
최고의 거래:
92.27 USD
최악의 거래:
-53.08 USD
총 수익:
3 246.68 USD (183 473 pips)
총 손실:
-2 976.93 USD (166 871 pips)
연속 최대 이익:
12 (299.00 USD)
연속 최대 이익:
299.00 USD (12)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
16.39%
최대 입금량:
2.80%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
208 (50.61%)
숏(주식차입매도):
203 (49.39%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
17.00 USD
평균 손실:
-13.53 USD
연속 최대 손실:
12 (-215.46 USD)
연속 최대 손실:
-215.46 USD (12)
월별 성장률:
-6.03%
연간 예측:
-73.22%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.99 USD
최대한의:
404.88 USD (25.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.39% (404.80 USD)
자본금별:
2.70% (36.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-E 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-E 270
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-E 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +92.27 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +299.00 USD
연속 최대 손실: -215.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.

The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.

리뷰 없음
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Keeper
월별 30 USD
27%
0
0
USD
1.3K
USD
13
96%
411
46%
16%
1.09
0.66
USD
25%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.