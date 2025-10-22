SinaisSeções
Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
380
Negociações com lucro:
176 (46.31%)
Negociações com perda:
204 (53.68%)
Melhor negociação:
92.27 USD
Pior negociação:
-53.08 USD
Lucro bruto:
3 075.89 USD (166 271 pips)
Perda bruta:
-2 846.95 USD (154 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (299.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
299.00 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
14.46%
Depósito máximo carregado:
2.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
191 (50.26%)
Negociações curtas:
189 (49.74%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
17.48 USD
Perda média:
-13.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-215.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.46 USD (12)
Crescimento mensal:
-8.46%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
162.99 USD
Máximo:
404.88 USD (25.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.39% (404.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (36.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-E 380
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-E 229
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-E 12K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +92.27 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +299.00 USD
Máxima perda consecutiva: -215.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.

The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.

Sem comentários
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
