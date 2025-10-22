- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
82 (49.69%)
Loss Trade:
83 (50.30%)
Best Trade:
92.27 USD
Worst Trade:
-53.08 USD
Profitto lordo:
1 637.77 USD (71 518 pips)
Perdita lorda:
-1 380.31 USD (57 183 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (217.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.83 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
81 (49.09%)
Short Trade:
84 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
19.97 USD
Perdita media:
-16.63 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-128.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.15 USD (11)
Crescita mensile:
25.75%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.99 USD
Massimale:
275.45 USD (22.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-E
|257
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-E
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.27 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +217.83 USD
Massima perdita consecutiva: -128.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.
The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.
Non ci sono recensioni