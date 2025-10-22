- 成长
交易:
378
盈利交易:
176 (46.56%)
亏损交易:
202 (53.44%)
最好交易:
92.27 USD
最差交易:
-53.08 USD
毛利:
3 075.89 USD (166 271 pips)
毛利亏损:
-2 826.96 USD (152 157 pips)
最大连续赢利:
12 (299.00 USD)
最大连续盈利:
299.00 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
15.56%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.61
长期交易:
189 (50.00%)
短期交易:
189 (50.00%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
17.48 USD
平均损失:
-13.99 USD
最大连续失误:
12 (-215.46 USD)
最大连续亏损:
-215.46 USD (12)
每月增长:
-11.04%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
162.99 USD
最大值:
404.88 USD (25.40%)
相对跌幅:
结余:
25.39% (404.80 USD)
净值:
2.70% (36.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-E
|249
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-E
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +92.27 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +299.00 USD
最大连续亏损: -215.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
这是一款高度自律的EA，在交易亏损时绝不会新增仓位。当趋势突然逆转时，它会自动反向建仓。风险回报率设定在1:1到1:2之间。
这款EA还设计，当日盈利达到80-100美元时，会自动停止交易，并于次日恢复交易。
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
95%
378
46%
16%
1.08
0.66
USD
USD
25%
1:500