信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Keeper
Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
FortunePrime-Live2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
378
盈利交易:
176 (46.56%)
亏损交易:
202 (53.44%)
最好交易:
92.27 USD
最差交易:
-53.08 USD
毛利:
3 075.89 USD (166 271 pips)
毛利亏损:
-2 826.96 USD (152 157 pips)
最大连续赢利:
12 (299.00 USD)
最大连续盈利:
299.00 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
15.56%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.61
长期交易:
189 (50.00%)
短期交易:
189 (50.00%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
17.48 USD
平均损失:
-13.99 USD
最大连续失误:
12 (-215.46 USD)
最大连续亏损:
-215.46 USD (12)
每月增长:
-11.04%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
162.99 USD
最大值:
404.88 USD (25.40%)
相对跌幅:
结余:
25.39% (404.80 USD)
净值:
2.70% (36.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-E 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-E 249
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-E 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.27 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +299.00 USD
最大连续亏损: -215.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

这是一款高度自律的EA，在交易亏损时绝不会新增仓位。当趋势突然逆转时，它会自动反向建仓。风险回报率设定在1:1到1:2之间。

这款EA还设计，当日盈利达到80-100美元时，会自动停止交易，并于次日恢复交易。

没有评论
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Keeper
每月30 USD
25%
0
0
USD
1.2K
USD
11
95%
378
46%
16%
1.08
0.66
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载