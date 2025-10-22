SeñalesSecciones
Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 23%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
380
Transacciones Rentables:
176 (46.31%)
Transacciones Irrentables:
204 (53.68%)
Mejor transacción:
92.27 USD
Peor transacción:
-53.08 USD
Beneficio Bruto:
3 075.89 USD (166 271 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 846.95 USD (154 139 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (299.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
299.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
14.46%
Carga máxima del depósito:
2.80%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.57
Transacciones Largas:
191 (50.26%)
Transacciones Cortas:
189 (49.74%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
17.48 USD
Pérdidas medias:
-13.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-215.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-215.46 USD (12)
Crecimiento al mes:
-8.46%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
162.99 USD
Máxima:
404.88 USD (25.40%)
Reducción relativa:
De balance:
25.39% (404.80 USD)
De fondos:
2.70% (36.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-E 380
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-E 229
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-E 12K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +92.27 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +299.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.

The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.

No hay comentarios
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
