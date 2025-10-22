- 成長
トレード:
380
利益トレード:
176 (46.31%)
損失トレード:
204 (53.68%)
ベストトレード:
92.27 USD
最悪のトレード:
-53.08 USD
総利益:
3 075.89 USD (166 271 pips)
総損失:
-2 846.95 USD (154 139 pips)
最大連続の勝ち:
12 (299.00 USD)
最大連続利益:
299.00 USD (12)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
14.46%
最大入金額:
2.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
191 (50.26%)
短いトレード:
189 (49.74%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
17.48 USD
平均損失:
-13.96 USD
最大連続の負け:
12 (-215.46 USD)
最大連続損失:
-215.46 USD (12)
月間成長:
-8.46%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
162.99 USD
最大の:
404.88 USD (25.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.39% (404.80 USD)
エクイティによる:
2.70% (36.04 USD)
シンボル
ディール
Sell
Buy
XAUUSD-E
380
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
XAUUSD-E
229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
XAUUSD-E
12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +92.27 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +299.00 USD
最大連続損失: -215.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.
The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.
レビューなし
