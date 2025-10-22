SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Keeper
Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FortunePrime-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
82 (49.69%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (50.30%)
En iyi işlem:
92.27 USD
En kötü işlem:
-53.08 USD
Brüt kâr:
1 637.77 USD (71 518 pips)
Brüt zarar:
-1 380.31 USD (57 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (217.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.83 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
81 (49.09%)
Satış işlemleri:
84 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
19.97 USD
Ortalama zarar:
-16.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-128.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.15 USD (11)
Aylık büyüme:
25.75%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.99 USD
Maksimum:
275.45 USD (22.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-E 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-E 257
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-E 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.27 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +217.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.

The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.

İnceleme yok
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol