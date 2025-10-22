- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
82 (49.69%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (50.30%)
En iyi işlem:
92.27 USD
En kötü işlem:
-53.08 USD
Brüt kâr:
1 637.77 USD (71 518 pips)
Brüt zarar:
-1 380.31 USD (57 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (217.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.83 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
81 (49.09%)
Satış işlemleri:
84 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
19.97 USD
Ortalama zarar:
-16.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-128.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.15 USD (11)
Aylık büyüme:
25.75%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.99 USD
Maksimum:
275.45 USD (22.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-E
|257
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-E
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.
The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.
İnceleme yok