Chia Shiang Loong

Gold Keeper

Chia Shiang Loong
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
378
Прибыльных трейдов:
176 (46.56%)
Убыточных трейдов:
202 (53.44%)
Лучший трейд:
92.27 USD
Худший трейд:
-53.08 USD
Общая прибыль:
3 075.89 USD (166 271 pips)
Общий убыток:
-2 826.96 USD (152 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (299.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.00 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
15.56%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
189 (50.00%)
Коротких трейдов:
189 (50.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
17.48 USD
Средний убыток:
-13.99 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-215.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.46 USD (12)
Прирост в месяц:
-11.04%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.99 USD
Максимальная:
404.88 USD (25.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.39% (404.80 USD)
По эквити:
2.70% (36.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-E 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-E 249
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-E 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.27 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +299.00 USD
Макс. убыток в серии: -215.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.

The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.

Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 13:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.