- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
378
Прибыльных трейдов:
176 (46.56%)
Убыточных трейдов:
202 (53.44%)
Лучший трейд:
92.27 USD
Худший трейд:
-53.08 USD
Общая прибыль:
3 075.89 USD (166 271 pips)
Общий убыток:
-2 826.96 USD (152 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (299.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.00 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
15.56%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
189 (50.00%)
Коротких трейдов:
189 (50.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
17.48 USD
Средний убыток:
-13.99 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-215.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.46 USD (12)
Прирост в месяц:
-11.04%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.99 USD
Максимальная:
404.88 USD (25.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.39% (404.80 USD)
По эквити:
2.70% (36.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-E
|249
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-E
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.27 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +299.00 USD
Макс. убыток в серии: -215.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a highly disciplined EA that never adds new positions when in a losing trade. When the trend suddenly reverses, it automatically opens a position in the opposite direction. The risk-to-reward ratio is set between 1:1 and 1:2.
The EA is also designed to stop trading automatically once it achieves a daily profit of $80–$100, and it will only resume trading the next day.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
95%
378
46%
16%
1.08
0.66
USD
USD
25%
1:500