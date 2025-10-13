- 자본
- 축소
트레이드:
898
이익 거래:
664 (73.94%)
손실 거래:
234 (26.06%)
최고의 거래:
13 582.41 USD
최악의 거래:
-44 230.79 USD
총 수익:
343 864.58 USD (224 954 pips)
총 손실:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
연속 최대 이익:
31 (10 773.11 USD)
연속 최대 이익:
23 376.81 USD (14)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
116.22%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
508 (56.57%)
숏(주식차입매도):
390 (43.43%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-50.16 USD
평균 이익:
517.87 USD
평균 손실:
-1 662.00 USD
연속 최대 손실:
13 (-8 147.70 USD)
연속 최대 손실:
-45 733.65 USD (3)
월별 성장률:
-28.37%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47 557.82 USD
최대한의:
120 196.99 USD (69.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.81% (120 880.69 USD)
자본금별:
35.76% (47 566.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|480
|GDAXI
|183
|XAUUSD
|168
|SP500
|37
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|3
|MSTR
|3
|VRSK
|2
|MSFT
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|-6.6K
|GDAXI
|-4.4K
|XAUUSD
|-491
|SP500
|-30K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURUSD
|4.2K
|MSTR
|-398
|VRSK
|-1.3K
|MSFT
|-238
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|-598
|GBPUSD
|-5.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|1.1K
|GDAXI
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.2K
|SP500
|-543
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|EURUSD
|3.9K
|MSTR
|-1.7K
|VRSK
|-1.7K
|MSFT
|-739
|USDCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13 582.41 USD
최악의 거래: -44 231 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +10 773.11 USD
연속 최대 손실: -8 147.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.61 × 138
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 407
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.28 × 3226
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.78 × 32
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
Copy of my Darwinex account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-44%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
USD
70%
1:200