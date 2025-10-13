- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
118 (67.42%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (32.57%)
En iyi işlem:
5 684.42 USD
En kötü işlem:
-10 474.36 USD
Brüt kâr:
81 481.95 USD (42 043 pips)
Brüt zarar:
-51 466.25 USD (34 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (8 110.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 110.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.57%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
112 (64.00%)
Satış işlemleri:
63 (36.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
171.52 USD
Ortalama kâr:
690.53 USD
Ortalama zarar:
-902.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 146.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 440.46 USD (2)
Aylık büyüme:
4.25%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 523.55 USD
Maksimum:
16 906.18 USD (11.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (16 921.83 USD)
Varlığa göre:
0.04% (50.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|114
|XAUUSD
|25
|SP500
|17
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|VRSK
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|33K
|XAUUSD
|-5.1K
|SP500
|5.9K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|VRSK
|-1.3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|-23
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|-4.6K
|SP500
|831
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|VRSK
|-1.7K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|-17
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 684.42 USD
En kötü işlem: -10 474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 110.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 146.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.07 × 191
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
Darwinex-Live
|0.44 × 1555
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 355
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.52 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|3.67 × 6
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|4.58 × 24
Copy of my Darwinex account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
10
60%
175
67%
100%
1.58
171.52
USD
USD
11%
1:200