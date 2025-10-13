SinyallerBölümler
Vladimir Sulak

Darwinex copy

0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
118 (67.42%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (32.57%)
En iyi işlem:
5 684.42 USD
En kötü işlem:
-10 474.36 USD
Brüt kâr:
81 481.95 USD (42 043 pips)
Brüt zarar:
-51 466.25 USD (34 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (8 110.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 110.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.57%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
112 (64.00%)
Satış işlemleri:
63 (36.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
171.52 USD
Ortalama kâr:
690.53 USD
Ortalama zarar:
-902.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 146.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 440.46 USD (2)
Aylık büyüme:
4.25%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 523.55 USD
Maksimum:
16 906.18 USD (11.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (16 921.83 USD)
Varlığa göre:
0.04% (50.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 114
XAUUSD 25
SP500 17
USDJPY 8
NZDJPY 6
VRSK 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 33K
XAUUSD -5.1K
SP500 5.9K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
VRSK -1.3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURUSD -23
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 13K
XAUUSD -4.6K
SP500 831
USDJPY -928
NZDJPY -969
VRSK -1.7K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURUSD -17
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 684.42 USD
En kötü işlem: -10 474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 110.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 146.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.07 × 191
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
Darwinex-Live
0.44 × 1555
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.87 × 355
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.52 × 270
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
VantageFXInternational-Live
4.58 × 24
14 daha fazla...
Copy of my Darwinex account
İnceleme yok
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex copy
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
130K
USD
10
60%
175
67%
100%
1.58
171.52
USD
11%
1:200
