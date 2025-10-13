SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Darwinex copy
Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -44%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
898
Gewinntrades:
664 (73.94%)
Verlusttrades:
234 (26.06%)
Bester Trade:
13 582.41 USD
Schlechtester Trade:
-44 230.79 USD
Bruttoprofit:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Bruttoverlust:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (10 773.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 376.81 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
116.22%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
508 (56.57%)
Short-Positionen:
390 (43.43%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-50.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
517.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 662.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8 147.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45 733.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-28.37%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47 557.82 USD
Maximaler:
120 196.99 USD (69.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.81% (120 880.69 USD)
Kapital:
35.76% (47 566.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 480
GDAXI 183
XAUUSD 168
SP500 37
USDJPY 8
NZDJPY 6
EURUSD 3
MSTR 3
VRSK 2
MSFT 2
USDCHF 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX -6.6K
GDAXI -4.4K
XAUUSD -491
SP500 -30K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
EURUSD 4.2K
MSTR -398
VRSK -1.3K
MSFT -238
USDCHF 3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURGBP -598
GBPUSD -5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX 1.1K
GDAXI -5.4K
XAUUSD -2.2K
SP500 -543
USDJPY -928
NZDJPY -969
EURUSD 3.9K
MSTR -1.7K
VRSK -1.7K
MSFT -739
USDCHF 1.9K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURGBP 10
GBPUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13 582.41 USD
Schlechtester Trade: -44 231 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 773.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 147.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.61 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
0.99 × 407
TickmillUK-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.28 × 3226
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.78 × 32
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
noch 20 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Copy of my Darwinex account
Keine Bewertungen
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Darwinex copy
30 USD pro Monat
-44%
0
0
USD
57K
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
70%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.