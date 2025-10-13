- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
898
Gewinntrades:
664 (73.94%)
Verlusttrades:
234 (26.06%)
Bester Trade:
13 582.41 USD
Schlechtester Trade:
-44 230.79 USD
Bruttoprofit:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Bruttoverlust:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (10 773.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 376.81 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
116.22%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
508 (56.57%)
Short-Positionen:
390 (43.43%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-50.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
517.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 662.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8 147.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45 733.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-28.37%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47 557.82 USD
Maximaler:
120 196.99 USD (69.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.81% (120 880.69 USD)
Kapital:
35.76% (47 566.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NDX
|480
|GDAXI
|183
|XAUUSD
|168
|SP500
|37
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|3
|MSTR
|3
|VRSK
|2
|MSFT
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|-6.6K
|GDAXI
|-4.4K
|XAUUSD
|-491
|SP500
|-30K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURUSD
|4.2K
|MSTR
|-398
|VRSK
|-1.3K
|MSFT
|-238
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|-598
|GBPUSD
|-5.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|1.1K
|GDAXI
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.2K
|SP500
|-543
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|EURUSD
|3.9K
|MSTR
|-1.7K
|VRSK
|-1.7K
|MSFT
|-739
|USDCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13 582.41 USD
Schlechtester Trade: -44 231 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 773.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 147.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.61 × 138
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 407
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.28 × 3226
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.78 × 32
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
noch 20 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Copy of my Darwinex account
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-44%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
USD
70%
1:200