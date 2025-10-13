SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwinex copy
Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
118 (67.42%)
Perte trades:
57 (32.57%)
Meilleure transaction:
5 684.42 USD
Pire transaction:
-10 474.36 USD
Bénéfice brut:
81 481.95 USD (42 043 pips)
Perte brute:
-51 466.25 USD (34 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (8 110.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 110.67 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
31.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.78
Longs trades:
112 (64.00%)
Courts trades:
63 (36.00%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
171.52 USD
Bénéfice moyen:
690.53 USD
Perte moyenne:
-902.92 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 146.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 440.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.25%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 523.55 USD
Maximal:
16 906.18 USD (11.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.48% (16 921.83 USD)
Par fonds propres:
0.04% (50.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 114
XAUUSD 25
SP500 17
USDJPY 8
NZDJPY 6
VRSK 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 33K
XAUUSD -5.1K
SP500 5.9K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
VRSK -1.3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURUSD -23
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 13K
XAUUSD -4.6K
SP500 831
USDJPY -928
NZDJPY -969
VRSK -1.7K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURUSD -17
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 684.42 USD
Pire transaction: -10 474 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8 110.67 USD
Perte consécutive maximale: -1 146.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.07 × 191
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
Darwinex-Live
0.44 × 1555
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.87 × 355
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.52 × 270
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
VantageFXInternational-Live
4.58 × 24
14 plus...
Copy of my Darwinex account
Aucun avis
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
