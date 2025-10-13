- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
898
Transacciones Rentables:
664 (73.94%)
Transacciones Irrentables:
234 (26.06%)
Mejor transacción:
13 582.41 USD
Peor transacción:
-44 230.79 USD
Beneficio Bruto:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (10 773.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23 376.81 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
116.22%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
508 (56.57%)
Transacciones Cortas:
390 (43.43%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-50.16 USD
Beneficio medio:
517.87 USD
Pérdidas medias:
-1 662.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-8 147.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45 733.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
-29.51%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
47 557.82 USD
Máxima:
120 196.99 USD (69.62%)
Reducción relativa:
De balance:
69.81% (120 880.69 USD)
De fondos:
35.76% (47 566.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|480
|GDAXI
|183
|XAUUSD
|168
|SP500
|37
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|3
|MSTR
|3
|VRSK
|2
|MSFT
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|-6.6K
|GDAXI
|-4.4K
|XAUUSD
|-491
|SP500
|-30K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURUSD
|4.2K
|MSTR
|-398
|VRSK
|-1.3K
|MSFT
|-238
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|-598
|GBPUSD
|-5.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|1.1K
|GDAXI
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.2K
|SP500
|-543
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|EURUSD
|3.9K
|MSTR
|-1.7K
|VRSK
|-1.7K
|MSFT
|-739
|USDCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13 582.41 USD
Peor transacción: -44 231 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +10 773.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 147.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.61 × 138
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 407
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.28 × 3226
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.78 × 32
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
otros 20...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Copy of my Darwinex account
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-44%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
USD
70%
1:200