Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -44%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
898
Прибыльных трейдов:
664 (73.94%)
Убыточных трейдов:
234 (26.06%)
Лучший трейд:
13 582.41 USD
Худший трейд:
-44 230.79 USD
Общая прибыль:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Общий убыток:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (10 773.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 376.81 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
116.22%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
508 (56.57%)
Коротких трейдов:
390 (43.43%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-50.16 USD
Средняя прибыль:
517.87 USD
Средний убыток:
-1 662.00 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-8 147.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-45 733.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-28.37%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47 557.82 USD
Максимальная:
120 196.99 USD (69.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.81% (120 880.69 USD)
По эквити:
35.76% (47 566.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 480
GDAXI 183
XAUUSD 168
SP500 37
USDJPY 8
NZDJPY 6
EURUSD 3
MSTR 3
VRSK 2
MSFT 2
USDCHF 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX -6.6K
GDAXI -4.4K
XAUUSD -491
SP500 -30K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
EURUSD 4.2K
MSTR -398
VRSK -1.3K
MSFT -238
USDCHF 3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURGBP -598
GBPUSD -5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 1.1K
GDAXI -5.4K
XAUUSD -2.2K
SP500 -543
USDJPY -928
NZDJPY -969
EURUSD 3.9K
MSTR -1.7K
VRSK -1.7K
MSFT -739
USDCHF 1.9K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURGBP 10
GBPUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13 582.41 USD
Худший трейд: -44 231 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10 773.11 USD
Макс. убыток в серии: -8 147.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.61 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
0.99 × 407
TickmillUK-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.28 × 3226
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.78 × 32
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
еще 20...
Copy of my Darwinex account
Нет отзывов
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.