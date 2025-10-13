시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 리뷰
안정성
90
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 92%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 063
이익 거래:
2 108 (41.63%)
손실 거래:
2 955 (58.36%)
최고의 거래:
8 053.68 USD
최악의 거래:
-5 985.84 USD
총 수익:
474 019.03 USD (4 228 728 pips)
총 손실:
-464 298.35 USD (4 212 794 pips)
연속 최대 이익:
23 (288.64 USD)
연속 최대 이익:
14 002.88 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.99%
최대 입금량:
176.69%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
3 225 (63.70%)
숏(주식차입매도):
1 838 (36.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.92 USD
평균 이익:
224.87 USD
평균 손실:
-157.12 USD
연속 최대 손실:
37 (-1 274.70 USD)
연속 최대 손실:
-15 550.50 USD (6)
월별 성장률:
-4.80%
연간 예측:
-58.21%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
51 073.22 USD (77.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.94% (47 720.18 USD)
자본금별:
20.11% (2 002.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1523
XAUUSD_ecn 218
SP_ecn 203
US30_ecn 187
US500_ecn 141
USDJPY_ecn 61
GER40_ecn 43
EURUSD_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -9.6K
XAUUSD_ecn -1.9K
SP_ecn 2.7K
US30_ecn -2.1K
US500_ecn -1.6K
USDJPY_ecn -990
GER40_ecn 38
EURUSD_ecn 3.4K
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn -15K
XAUUSD_ecn -11K
SP_ecn 47K
US30_ecn -192K
US500_ecn -65K
USDJPY_ecn -3.4K
GER40_ecn 4.3K
EURUSD_ecn 3.8K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8 053.68 USD
최악의 거래: -5 986 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +288.64 USD
연속 최대 손실: -1 274.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PurpleTrading-04Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


리뷰 없음
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Indicies plus Swing
월별 30 USD
92%
0
0
USD
8.6K
USD
90
37%
5 063
41%
98%
1.02
1.92
USD
31%
1:100
