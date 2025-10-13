- 자본
- 축소
트레이드:
5 063
이익 거래:
2 108 (41.63%)
손실 거래:
2 955 (58.36%)
최고의 거래:
8 053.68 USD
최악의 거래:
-5 985.84 USD
총 수익:
474 019.03 USD (4 228 728 pips)
총 손실:
-464 298.35 USD (4 212 794 pips)
연속 최대 이익:
23 (288.64 USD)
연속 최대 이익:
14 002.88 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.99%
최대 입금량:
176.69%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
3 225 (63.70%)
숏(주식차입매도):
1 838 (36.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.92 USD
평균 이익:
224.87 USD
평균 손실:
-157.12 USD
연속 최대 손실:
37 (-1 274.70 USD)
연속 최대 손실:
-15 550.50 USD (6)
월별 성장률:
-4.80%
연간 예측:
-58.21%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
51 073.22 USD (77.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.94% (47 720.18 USD)
자본금별:
20.11% (2 002.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|1523
|XAUUSD_ecn
|218
|SP_ecn
|203
|US30_ecn
|187
|US500_ecn
|141
|USDJPY_ecn
|61
|GER40_ecn
|43
|EURUSD_ecn
|36
|BTCUSD_ecn
|28
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPUSD_ecn
|7
|ETHUSD_ecn
|6
|GBPAUD_ecn
|5
|USDCHF_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|-9.6K
|XAUUSD_ecn
|-1.9K
|SP_ecn
|2.7K
|US30_ecn
|-2.1K
|US500_ecn
|-1.6K
|USDJPY_ecn
|-990
|GER40_ecn
|38
|EURUSD_ecn
|3.4K
|BTCUSD_ecn
|-59
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPUSD_ecn
|-1.6K
|ETHUSD_ecn
|-156
|GBPAUD_ecn
|-766
|USDCHF_ecn
|1.4K
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|XPTUSD_ecn
|-151
|EURGBP_ecn
|303
|DAX_ecn
|-42
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|-15K
|XAUUSD_ecn
|-11K
|SP_ecn
|47K
|US30_ecn
|-192K
|US500_ecn
|-65K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|GER40_ecn
|4.3K
|EURUSD_ecn
|3.8K
|BTCUSD_ecn
|35K
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPUSD_ecn
|-2.5K
|ETHUSD_ecn
|-1.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|USDCHF_ecn
|2.1K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|EURGBP_ecn
|320
|DAX_ecn
|-254
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 053.68 USD
최악의 거래: -5 986 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +288.64 USD
연속 최대 손실: -1 274.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PurpleTrading-04Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
