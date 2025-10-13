SegnaliSezioni
Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
118 (67.42%)
Loss Trade:
57 (32.57%)
Best Trade:
5 684.42 USD
Worst Trade:
-10 474.36 USD
Profitto lordo:
81 481.95 USD (42 043 pips)
Perdita lorda:
-51 466.25 USD (34 863 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (8 110.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 110.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
112 (64.00%)
Short Trade:
63 (36.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
171.52 USD
Profitto medio:
690.53 USD
Perdita media:
-902.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 146.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 440.46 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 523.55 USD
Massimale:
16 906.18 USD (11.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.48% (16 921.83 USD)
Per equità:
0.04% (50.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 114
XAUUSD 25
SP500 17
USDJPY 8
NZDJPY 6
VRSK 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 33K
XAUUSD -5.1K
SP500 5.9K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
VRSK -1.3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURUSD -23
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 13K
XAUUSD -4.6K
SP500 831
USDJPY -928
NZDJPY -969
VRSK -1.7K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURUSD -17
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.07 × 191
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
Darwinex-Live
0.44 × 1555
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.87 × 355
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.52 × 270
XMGlobal-MT5 2
3.67 × 6
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
VantageFXInternational-Live
4.58 × 24
14 più
Copy of my Darwinex account
Non ci sono recensioni
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
