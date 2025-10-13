- Crescita
Trade:
175
Profit Trade:
118 (67.42%)
Loss Trade:
57 (32.57%)
Best Trade:
5 684.42 USD
Worst Trade:
-10 474.36 USD
Profitto lordo:
81 481.95 USD (42 043 pips)
Perdita lorda:
-51 466.25 USD (34 863 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (8 110.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 110.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
112 (64.00%)
Short Trade:
63 (36.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
171.52 USD
Profitto medio:
690.53 USD
Perdita media:
-902.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 146.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 440.46 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 523.55 USD
Massimale:
16 906.18 USD (11.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.48% (16 921.83 USD)
Per equità:
0.04% (50.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|114
|XAUUSD
|25
|SP500
|17
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|VRSK
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|33K
|XAUUSD
|-5.1K
|SP500
|5.9K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|VRSK
|-1.3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|-23
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|13K
|XAUUSD
|-4.6K
|SP500
|831
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|VRSK
|-1.7K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|-17
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 684.42 USD
Worst Trade: -10 474 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 110.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 146.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.07 × 191
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
Darwinex-Live
|0.44 × 1555
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.87 × 355
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.52 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|3.67 × 6
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|4.58 × 24
Copy of my Darwinex account
