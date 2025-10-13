シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Darwinex copy
Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -44%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
898
利益トレード:
664 (73.94%)
損失トレード:
234 (26.06%)
ベストトレード:
13 582.41 USD
最悪のトレード:
-44 230.79 USD
総利益:
343 864.58 USD (224 954 pips)
総損失:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
最大連続の勝ち:
31 (10 773.11 USD)
最大連続利益:
23 376.81 USD (14)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
116.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
508 (56.57%)
短いトレード:
390 (43.43%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-50.16 USD
平均利益:
517.87 USD
平均損失:
-1 662.00 USD
最大連続の負け:
13 (-8 147.70 USD)
最大連続損失:
-45 733.65 USD (3)
月間成長:
-28.37%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
47 557.82 USD
最大の:
120 196.99 USD (69.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.81% (120 880.69 USD)
エクイティによる:
35.76% (47 566.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 480
GDAXI 183
XAUUSD 168
SP500 37
USDJPY 8
NZDJPY 6
EURUSD 3
MSTR 3
VRSK 2
MSFT 2
USDCHF 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX -6.6K
GDAXI -4.4K
XAUUSD -491
SP500 -30K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
EURUSD 4.2K
MSTR -398
VRSK -1.3K
MSFT -238
USDCHF 3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURGBP -598
GBPUSD -5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX 1.1K
GDAXI -5.4K
XAUUSD -2.2K
SP500 -543
USDJPY -928
NZDJPY -969
EURUSD 3.9K
MSTR -1.7K
VRSK -1.7K
MSFT -739
USDCHF 1.9K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURGBP 10
GBPUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13 582.41 USD
最悪のトレード: -44 231 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10 773.11 USD
最大連続損失: -8 147.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.61 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
0.99 × 407
TickmillUK-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.28 × 3226
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.78 × 32
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
20 より多く...
Copy of my Darwinex account
レビューなし
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
