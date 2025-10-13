いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.27 × 30 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Pepperstone-MT5-Live01 0.61 × 138 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 0.99 × 407 TickmillUK-Live 1.00 × 5 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 Darwinex-Live 1.28 × 3226 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.78 × 32 Alpari-Real01 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.00 × 37 20 より多く...