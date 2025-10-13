SinaisSeções
Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -44%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
898
Negociações com lucro:
664 (73.94%)
Negociações com perda:
234 (26.06%)
Melhor negociação:
13 582.41 USD
Pior negociação:
-44 230.79 USD
Lucro bruto:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Perda bruta:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (10 773.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 376.81 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
116.22%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
508 (56.57%)
Negociações curtas:
390 (43.43%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-50.16 USD
Lucro médio:
517.87 USD
Perda média:
-1 662.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8 147.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45 733.65 USD (3)
Crescimento mensal:
-28.37%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47 557.82 USD
Máximo:
120 196.99 USD (69.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.81% (120 880.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.76% (47 566.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 480
GDAXI 183
XAUUSD 168
SP500 37
USDJPY 8
NZDJPY 6
EURUSD 3
MSTR 3
VRSK 2
MSFT 2
USDCHF 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX -6.6K
GDAXI -4.4K
XAUUSD -491
SP500 -30K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
EURUSD 4.2K
MSTR -398
VRSK -1.3K
MSFT -238
USDCHF 3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURGBP -598
GBPUSD -5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX 1.1K
GDAXI -5.4K
XAUUSD -2.2K
SP500 -543
USDJPY -928
NZDJPY -969
EURUSD 3.9K
MSTR -1.7K
VRSK -1.7K
MSFT -739
USDCHF 1.9K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURGBP 10
GBPUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13 582.41 USD
Pior negociação: -44 231 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10 773.11 USD
Máxima perda consecutiva: -8 147.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.61 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
0.99 × 407
TickmillUK-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.28 × 3226
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.78 × 32
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
20 mais ...
Copy of my Darwinex account
Sem comentários
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Darwinex copy
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
57K
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
70%
1:200
