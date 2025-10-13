- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
898
Negociações com lucro:
664 (73.94%)
Negociações com perda:
234 (26.06%)
Melhor negociação:
13 582.41 USD
Pior negociação:
-44 230.79 USD
Lucro bruto:
343 864.58 USD (224 954 pips)
Perda bruta:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (10 773.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 376.81 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
116.22%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
508 (56.57%)
Negociações curtas:
390 (43.43%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-50.16 USD
Lucro médio:
517.87 USD
Perda média:
-1 662.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8 147.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45 733.65 USD (3)
Crescimento mensal:
-28.37%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47 557.82 USD
Máximo:
120 196.99 USD (69.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.81% (120 880.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.76% (47 566.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NDX
|480
|GDAXI
|183
|XAUUSD
|168
|SP500
|37
|USDJPY
|8
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|3
|MSTR
|3
|VRSK
|2
|MSFT
|2
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NDX
|-6.6K
|GDAXI
|-4.4K
|XAUUSD
|-491
|SP500
|-30K
|USDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURUSD
|4.2K
|MSTR
|-398
|VRSK
|-1.3K
|MSFT
|-238
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|-933
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|-598
|GBPUSD
|-5.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NDX
|1.1K
|GDAXI
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.2K
|SP500
|-543
|USDJPY
|-928
|NZDJPY
|-969
|EURUSD
|3.9K
|MSTR
|-1.7K
|VRSK
|-1.7K
|MSFT
|-739
|USDCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-692
|NZDUSD
|1.8K
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13 582.41 USD
Pior negociação: -44 231 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10 773.11 USD
Máxima perda consecutiva: -8 147.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.27 × 30
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.61 × 138
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 407
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.28 × 3226
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.78 × 32
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
20 mais ...
Copy of my Darwinex account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
22
86%
898
73%
100%
0.88
-50.16
USD
USD
70%
1:200